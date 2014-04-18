Десантники не сдавали сепаратистам БМД - эксперт

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в месте постоянной дислокации 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВС Украины прошел митинг членов семей военнослужащих. Участники митинга требовали снять с военнослужащих бригады обвинения в трусости, выдвинутые ранее высшим руководством Украины.

Также члены семей десантников требовали от и.о. Президента Украины А.Турчинова провести тщательное расследование событий под Славянском и принести извинения за обвинения в адрес военных.Читайте такжеСдавших оружие десантников будут судить, их бригада будет расформирована

Результаты проведенного группой "ИС" расследования свидетельствуют, что, действительно, события, вызвавшие обвинения, требуют тщательного изучения со стороны компетентных госструктур. Только тогда можно будет давать надлежащую оценку поведению участникам этих событий, пишет руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Так, 6 боевых машин десанта (БМД), захваченные экстремистами, входили в состав 8 роты 3 батальона 25-й ОВДБр. Это подразделение было на 80% укомплектовано «партизанами» - военнослужащими запаса, прибывшими в часть по нынешней мобилизации. При этом практически все они, за очень редким исключением, никогда не служили в ВДВ. Перед отдачей бронетехники личный состав вывел из строя ее вооружение", - подчеркивает Тымчук.Читайте такжеВоенные вернули два БМД, захваченные сепаратистами в Краматорске 16 апреля

Кроме этого, затворы от стрелкового оружия военнослужащие 25-й ОВДБр сдавали не террористам, а командующему ВДВ – по его приказу.