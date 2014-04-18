Турчинов подписал закон об амнистии в 2014 году

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. главы государства.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Верховная Рада Украины приняла закон об амнистии в 2014 году (регистрационный номер 4526).

За данное решение проголосовали 232 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно закону, под амнистию подпадают люди, которые совершили нетяжкие преступления и относятся к уязвимым категориям. В частности, несовершеннолетние, лица, имеющие несовершеннолетних детей, онкобольные, больные туберкулезом, лица, осужденные за экономические преступления и которые возместили ущерб, а также незаконно осужденные.

Предусмотрено, что амнистия коснется всех, кто подпадает под определенные категории, независимо от времени вынесения приговора.