Раде предлагают обеспечить прав мобилизованных в ряды Вооруженных сил и Нацгвардии

Законопроект предусматривает всестороннее обеспечение прав мобилизованных по призыву лиц в ряды Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, а именно – сохранение рабочих мест и уровня заработной платы, замораживание начисления процентов за кредиты, а также приостановку налоговых взысканий с предпринимателей – физических лиц.

Как отмечает автор законопроекта, в связи с тем, что Украина фактически находится в условиях военного конфликта, вызванного вторжением Российской Федерации на территорию государства и аннексией Автономной Республики Крым, возникла острая необходимость обеспечить надлежащую обороноспособность государства и защиту ее территориальной целостности. Первоочередной мерой стало проведение Министерством обороны мобилизационных мероприятий. При этом очень важным аспектом проведения мобилизации является обеспечение надлежащих социальных, трудовых и других материальных гарантий мобилизованным лицам на период их пребывания на военной службе.

Как констатирует автор законопроекта, современное законодательство не может в полной мере обеспечить такие гарантии мобилизованным военнослужащим, что может отразиться на моральном и боевом духе армии. Поэтому в данный момент остро стоит необходимость максимально обеспечить социально-экономические гарантии мобилизованным лицам.

Законопроект №4710 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения проведения мобилизации и гарантий гражданам, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации» от 15 апреля в 2014 г. призван устранить определенные пробелы в законодательстве и обеспечить социальную защиту призванных во время мобилизации военнослужащих, сохранение их рабочих мест и заработной платы, предотвращение ухудшения уровня достатка военнослужащих и их семей.

Так, в соответствии с законопроектом, предусматривается внесение изменений в Закон Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, в соответствии с которыми, мобилизованным лицам на период их мобилизации предоставляется отсрочка по выполнению обязательств по кредитным и ипотечным обязательствам перед банками и финансовыми учреждениями, а начисление процентов, штрафов, пени, других обязательных платежей по таким обязательствам прекращается до момента демобилизации таких граждан. В то же время срок действия таких обязательств продлевается на срок мобилизации.

Законопроект предлагает Закон Украины “О военной обязанности и военной службе” дополнить нормой о том, что в случае неосуществления предпринимательской деятельности гражданами Украины, которые являются физическими лицами – предпринимателями и проходят военную службу по призыву во время мобилизации, начисление налогов и сборов не проводится. Кроме других выплат, таким лицам дополнительно начисляется минимальная заработная плата.

В Кодекс законов о труде Украины предлагается внести запрет на проведение специальных проверок или любых дополнительных процедур или проверок при восстановлении на роботе лиц, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации, в том числе государственных служащих.

Согласно проекту, все упомянутые выше нормы будут распространяться также на лиц, которые были призваны в ряды Вооруженных Сил и Национальной гвардии с начала проведения мобилизации 2014 года.