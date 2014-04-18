Обама не верит женевским обещаниям России

Об этом заявил президент США Барак Обама, сообщает Радио Свобода.

Он сказал, что вопрос теперь заключается в том, что Россия будет использовать свое влияние "для подрыва" усилий по восстановлению порядка в Украине. Обама добавил, что обсуждает с союзниками следующие санкции против России, если прогресса в развитии ситуации не будет.

Президент США утверждает, что с учетом предыдущих действий России, он настроен скептически.

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Обама в Белом доме прокомментировал итоги четырехсторонней встречи руководителей внешнеполитических ведомств Украины, США, Евросоюза и РФ. В Женевском заявлении стороны подчеркнули, что незаконно захваченные в Украине административные здания должны быть освобождены и возвращены законным владельцам.

Также стороны решили расширить мандат уже имеющихся в Украине наблюдателей ОБСЕ - теперь они должны не только оценивать подготовку к проведению выборов 25 мая, но и помогать украинской власти и местным общинам в деэскалации ситуации.