Сепаратисты в Славянске захватили в плен украинского журналиста

Об этом сообщает фонд «Открытый диалог» в Украине со ссылкой на свои источники.

Журналист был задержан 16 апреля. Источник фонда сообщил, что его обвинили в участии в «Правом секторе» и шпионаже. По последним данным, сейчас Лефтер находится в подвале городского отдела СБУ на ул. Карла Маркса, куда его перевезли из здания горсовета. Физическое состояние журналиста неизвестно.

Фонд «Открытый диалог» обращается к представителям ООН и ОБСЕ с просьбой признать, что ответственность за похищение украинского журналиста лежит на Российской Федерации, которая совершает военную агрессию против Украины. Россия препятствует сбору и обнародованию объективной информации о событиях на востоке Украины, чем объясняются преследования независимых журналистов. В то же время продолжается активная российская пропаганда в регионе и в мире, распространение неправдивой информации, которая имеет следствием развертывание и углубление конфликта между Украиной и Россией, говорится в сообщении.

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“Мы обеспокоены тем, что похищение людей и задержание журналистов на востоке Украины может стать обычной практикой, что противоречит основным положениям о правах человека. Мы убеждены, что распространение объективной информации о действиях России на востоке Украины и привлечение внимания международного сообщества поможет остановить агрессию Российской Федерации против мирных украинских граждан”, - подчеркнули в фонде.

Как известно, 5 декабря 2013 года Лефтер уволился с Первого национального в знак протеста против цензуры.