Завтра Порошенко расскажет евродепутатам о важности принятия ЕП резолюции по Украине

17 апреля Европейский Парламент на своей последней сессии в Страсбурге принимает важную резолюцию по Украине, в проекте которой учтены много позитивных позиций в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе и с помощью нашей стране.

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В связи с этим кандидат на пост Президента Украины, народный депутат, Сопредседатель Комитета Парламентского сотрудничества Украина-ЕС Петр Порошенко планирует визит в Страсбург, во время которого проинформирует евродепутатов по важности этой резолюции для Украины.

Также в ходе визита в Страсбург П.Порошенко встретится с Президентом Европейского Парламента Мартином Шульцем по приглашению последнего, с председателем Комитета Европейского Парламента по международным делам Элмаром Броком и другими руководителями депутатских фракций и групп ЕП.

Кроме вопросов поддержки украинской резолюции и двусторонних встреч, одним из главных приоритетов визита является согласование действий по введению безвизового режима со стороны ЕС для граждан Украины, введение в действие углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и перевод отношений с Европейским Союзом на первую интеграционную стадию.

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Несмотря на попытки дестабилизации ситуации на Востоке страны, сегодня позиция объединенной Европы, позиция Европейского Парламента является очень важной для решения внутренних вопросов и минимизации внешних угроз.