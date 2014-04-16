В сети появились ранее неизвестные кадры оккупации россиянами Крыма

На видео тактические схемы плановых захватов объектов на полуострове подкреплены видеодоказательствами выполнения. Много кадров вообще впервые стали доступными. Ведь оператор снимает со стороны захватчиков, и везде он в первых рядах рядом с вооруженными военными - так называемыми "зелеными человечками". Этот видеоролик является учебно-методическим пособием для сил спецназа по захвату зданий без стрельбы на поражение, передает ТСН.

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На видео можно увидеть кадры захвата здания Совета Министров Крыма и закрытое заседание Совета Министров автономии. В ролике показан и штурм штаба и арсенала командования ВМС Украины в Севастополе, запасного командного пункта группировки Противовоздушной обороны Украины в Крыму. На видео можно увидеть кадры помещений из бункера командование ПВО Украины в Крыму, которые до недавнего времени были секретными. Также есть кадры штурма и разоружения гарнизона авиационной бригады Вооруженных сил Украины на аэродроме в Бельбек под Севастополем.

Самый скандальный момент видео - захват казарм и разоружение украинских морских пехотинцев в Феодосии. На кадрах видно, что в штурме принимали участие десятки вооруженных людей и что морские пехотинцы сопротивлялись. В ночном штурме казарм принимал участие вертолет Ми-8, который высадил штурмовиков просто на плац части. Кроме того, российский спецназ захватывал активистов движения "Правый сектор" (так указано на видео) в их крымских квартирах.