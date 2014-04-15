Турчинов сменил начальника Управления СБУ в Луганской области

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сменил начальника управления Службы безопасности Украины в Луганской области, назначив на эту должность Михаила Грека.

Об этом говорится в указе и.о. президента от 15 апреля, текст которого размещен на президентском сайте.

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Другим своим указом Турчинов освободил от этой должности Александра Петрулевича, назначенного на эту должность 10 апреля.