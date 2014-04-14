Местные силовики могут саботировать антитеррористическую операцию на востоке - эксперт

По его словам, «во-первых, идет очень мощный саботаж и лавина откровенного предательства в рядах местных силовиков. Сейчас, в экстренном режиме эту проблему решить невозможно. Ситуацию можно исправить только путем переброски в регион лояльных власти и патриотически настроенных представителей силовиков, что и делается».

Но, отметил Тымчук, «стоит понимать, что правоохранители-предатели - это мощный и опасный ресурс для экстремистов, которые не просто имеют какой-никакой уровень подготовки, но и знакомы с тактикой действий и методикой проведения подобных спецопераций. И, что хуже всего, сдавая отделения милиции, они де-факто вооружают уже даже не экстремистов, а и просто "заблудших овец" в лице антиукраински настроенных граждан из местного населения. Это - сценарий мясорубки, который нужен России».

Во-вторых, по словам Тымчука, «перебрасываемые на восток части Вооруженных сил (а именно они представляют собой наиболее "управляемый" ресурс) в данной ситуации больше подходят для обороны территории в приграничных районах, но не для проведения АТО. Это касается не только их специфики подготовки, но и строгим ограничением порядка применения армии, в том числе и в АТО, в соответствии с законодательством».

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В-третьих, по его словам, «активную роль в нынешних акциях экстремистов играют некоторые политические силы, представленные в Верховной Раде. А также некоторые местные олигархи, которые традиционно имеют колоссальное влияние на события в регионе. Нейтрализовать их действия на данный момент нельзя - попросту не существует таких правовых механизмов, ведь на доказательства их нынешней антигосударственной деятельности нужно время. Но принимать меры надо, и срочно».

В-четвертых, «давление международного сообщества. Несмотря на то, что нынешние акции экстремистов в Украине проходят под мощным внешнеполитическим прикрытием МИД РФ, к счастью для нас, России уже в мире никто не верит. Однако сценарий применения силы с возможной гибелью мирного населения поддерживают далеко не все страны Запада».

«Учитывая этот момент, экстремисты широко используют вышеупомянутых антиукраински настроенных граждан в качестве "массовки" в своих акциях. С одной стороны, это создается видимость массовости якобы имеющих место "народных протестов против нелегитимной власти". С другой стороны, эти люди играют роль "живого щита". Что не позволяет проводить спецоперации без прогнозированной гибели граждан. Таким образом, в теории АТО провести легко. Но если учесть все имеющиеся факторы, ее проведение сопряжено с огромными проблемами. Как их будет решать украинская власть - на данный момент сказать сложно», - отмечает Тымчук.

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Как сообщал УНИАН, в эти выходные, 12-13 апреля, вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновение на востоке Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать на востоке, где сепаратисты захватили ряд госучреждений, антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.