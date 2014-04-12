В украинских хранилищах не хватает 15 миллиардов кубометров газа - Яценюк

«Мало того, что у нас 7 миллиардов долларов долгов наделанных, 2 миллиарда долларов долгов прошлого года и часть текущего за поставленный газ, так еще 15 миллиардов кубических метров газа, которых просто нет в хранилищах. На балансе есть, а в хранилищах - проблема - нет. И так в каждом секторе», - заявил Яценюк.

По словам чиновника, «дружественная, братская цена» на газ, которую выставила Россия, - почти 500 долларов США за тысячу кубометров - ставит Украину в ряд неконкурентоспособных государств, передает Радио Свобода.

«Нет страны, которая способна заплатить такую цену», - сказал руководитель правительства.

Он также дал оценку нынешним взаимоотношениям между Украиной и Россией.

Читайте такжеЯценюк обещает стабилизировать ситуацию в стране за два года

«Наши торговые отношения с российскими партнерами перешли из партнерских в соседские. И то - далеко соседские отношения», - сказал Яценюк.

Он отметил, что на данном этапе правительство не может пообещать того, что «завтра будет все очень хорошо и мы заплатим все деньги», а может пообещать только то, что приложит усилия, чтобы «послезавтра эти деньги появились, но еще надо пережить «сегодня» и «завтра».

Как отметил Яценюк, для стабилизации финансовой ситуации Украина должна «безотлагательно получить средства Международного валютного фонда и других международных структур.