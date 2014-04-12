Международные санкции против России имеют влияние - постпред США при ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.

“Я бы не согласился, что санкции, которые уже введены а отношении России, не имеют влияния. Они имеют влияние, и это можно увидеть из поведения некоторых высокопоставленных россиян”, - сказал Баер.

Он напомнил слова государственного секретаря США Джона Керри о том, что США и союзники готовы двигаться дальше, чтобы “заставить Россию платить еще больше”.

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“Всем очень важно понимать, что незаконные действия России продолжаются, что они зашли в Крым, и они оттуда не вышли. Они также собрали войска на границе (с Украиной), и эти войска там пока остаются. Это неправильно и это нужно изменить”, - сказал Баер.

По его убеждению, агрессивное поведение России показывает, скорее всего, ее слабость, а не силу. Он считает, что есть перспектива сильной России в будущем, но такая сильная Россия может начаться с сегодняшнего соблюдения ею международного права и своих международных обязательств. “Ее незаконные действия в Украине или местами за ее границами не помогут ей решить проблемы, которые она сама имеет”, - сказал Баер.

По его мнению, России во всех аспектах было бы выгодно иметь рядом процветающую, богатую и демократическую Украину, которая могла бы быть выгодным торговым партнером и стабильным государством на ее границах.

“Конечно, для всех очевидно, что параноидальная политика, прежде всего, имеет негативные последствия для Украины, но для России эта политика также имеет плохие последствия”, - сказал Баер.