Онлайн-трансляция заседания ПАСЕ по Украине

Комиссия ПАСЕ по мониторингу уже поддержала проект резолюции по докладу Штефана Шеннаха, где предлагается лишить российскую делегацию права голоса до конца года за аннексию Крыма. Вопрос о лишении полномочий России рассмотрят завтра, 10 апреля.

По состоянию на 19:00 онлайн-трансляция завершена.