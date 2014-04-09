Онлайн-трансляция заседания ПАСЕ по Украине

17:01, 09 апреля 2014
Политика
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Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня рассматривает украинский вопрос.

Сессия ПАСЕ рассматривает украинский вопрос

Комиссия ПАСЕ по мониторингу уже поддержала проект резолюции по докладу Штефана Шеннаха, где предлагается лишить российскую делегацию права голоса до конца года за аннексию Крыма. Вопрос о лишении полномочий России рассмотрят завтра, 10 апреля.

По состоянию на 19:00 онлайн-трансляция завершена.

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