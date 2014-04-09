Онлайн-трансляция заседания ПАСЕ по Украине
17:01, 09 апреля 2014Политика
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Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня рассматривает украинский вопрос.
Сессия ПАСЕ рассматривает украинский вопрос / REUTERS
Комиссия ПАСЕ по мониторингу уже поддержала проект резолюции по докладу Штефана Шеннаха, где предлагается лишить российскую делегацию права голоса до конца года за аннексию Крыма. Вопрос о лишении полномочий России рассмотрят завтра, 10 апреля.
По состоянию на 19:00 онлайн-трансляция завершена.
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