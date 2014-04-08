На Харьковщине ГПУ, СБУ и МВД проводят масштабную акция против сепаратистов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора области Василия Синчука.

«По событиям последних двух дней органами правопорядка области начат ряд уголовных производств. В частности, досудебное расследование проводится по фактам массовых беспорядков (ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины) 6 и 7 апреля на площади Свободы и в помещении облгосадминистрации. В настоящее время устанавливаются организаторы этих беспорядков, задержаны 64 лица, изучаются видеоматериалы, подсчитываются убытки», - отметил Синчук.

Читайте такжеЕсли сепаратисты не сдадут оружие, в них будут стрелять - АП

По его словам, прокурорами совместно с СБУ начата проверка относительно наличия в действиях нарушителей общественного порядка состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти).

«По результатам проверки будет установлена экономическая основа этой незаконной деятельности, а зачинщики буду привлечены к ответственности», - подчеркнул Синчук.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 апреля пророссийские активисты захватили здание Харьковской облгосадминистрации. Сегодня, 8 апреля, утром здание ОГА было освобождено от активистов. Во время спецоперации были задержаны 64 участника захвата здания.