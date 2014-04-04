Путин стоит перед выбором: остановиться или продолжить наступление - Илларионов

Об этом в комметарии GordonUa отметил российский экономист, бывший советник президента Владимира Путина, один из основателей российского Комитета солидарности с Майданом Андрей Илларионов.

"За пять недель военной кампании против Украины выяснилось, что из всех целей, поставленных накануне, удалось достичь пока только одной, а именно – захватить Крым.Сейчас Путин стоит перед выбором: либо остановиться и заняться освоением поглощенного и защитой новоприобретенного, либо продолжить наступление", - считает Илларионов.

"Первый вариант вытекает из постепенного изменения стратегической обстановки. Второй – из неутоленных желаний и из не до конца использованных ресурсов. В принципе, было бы правильно остановиться на первом варианте, на достигнутом. Но, учитывая динамику международной ситуации, такое решение может означать, что в ближайшей перспективе ничего нового получить не удастся. А ущерб от совершенного уже предопределен", - говорит эксперт.

Илларионов считает, что у Путина "возникает искушение за цену, уже состоявшуюся – уплаченную, и за ту, которую неизбежно придется уплатить, взять еще кое-что".

"Это кое-что в данной ситуации может быть лишь установлением контроля над всей Украиной с помощью получения президентского (и/или премьерского) поста лицами, с которыми Путину затем будет удобно и комфортно работать. В случае более или менее нормального продолжения процесса подготовки и проведения президентских выборов пропутинский кандидат не имеет шансов быть избранным 25 мая. Тогда основная задача разбивается на две взаимосвязанные подзадачи – либо создать какие-то особые, чрезвычайные, условия, которые позволят пропутинскому кандидату победить 25 мая, либо же отложить выборы. Несмотря на то, что базовых вариантов два, первоначальные действия в рамках каждого из них во многом совпадают. Создание чрезвычайных условий и срыв президентских выборов могут быть достигнуты при помощи примерно одного и того же набора мер", - заявил он.

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"Пять недель тому назад у Путина были и в какой-то степени еще остаются очень серьезные ресурсы: фактор внезапности, разветвленная агентура в Украине, фактор административной и психологической неготовности украинских общества и власти к войне с Россией, фактор ментальной неготовности многих украинцев сопротивляться вековому соседу, растерянность и неготовность Запада, прежде всего США и НАТО, осуществлять силовые действия, невключенность Украины в систему коллективной безопасности НАТО. Плюс ко всему этому имелось явное желание части нынешнего украинского руководства сдать Крым, что рассматривалось как удачная операция по сбросу излишнего балласта в обмен на приобретение главного актива – облегченное (казавшееся практически гарантированным) получение власти в оставшейся части Украины. Все эти ресурсы были в руках Путина пять недель назад, и в большой степени сохраняются до настоящего времени", - подчеркивает эксперт.

Илларионов считает, что за пять недель войны Путину удалось получить меньше, чем планировалось.

"Удалось получить только Крым. Но не удалось создать ни одного плацдарма на Востоке и Юге Украины. Не удалось обеспечить установление контроля над Киевом. В последние недели стало нарастать сопротивление, как со стороны Украины, так и со стороны западных стран. Баланс ресурсов начинает меняться в худшую сторону. Через некоторое время он может поменяться настолько, что не позволит предпринять новых действий. Поэтому нынешнюю паузу Путин использует для принятия решения – продолжать ли наступление или занять оборону. Но позиция занять оборону для него сейчас равнозначна признанию поражения с точки зрения недостижения поставленных ранее целей", - считает эксперт.

"Поэтому, как минимум еще одну наступательную кампанию он может и, вероятно, попробует провести. Понимая, что санкции уже неизбежны, а силового сопротивления со стороны Запада пока не будет, шанс получить кое-что еще сохраняется. Стратегическая цель сохраняется прежней – установление контроля над большей частью Украины. В рамках прямолинейной военной операции сейчас это сделать невозможно. Но этого можно добиться при использовании других инструментов. Промежуточная цель спецоперации – либо победа пропутинского кандидата 25 мая, либо (если это невозможно) срыв выборов", - подытожил Илларионов.