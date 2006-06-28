Россия и Беларусь не договорились о поставках газа

Правительствам России и Беларуси не удалось согласовать сегодня условия поставок российского газа в 2007 году.

Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил ФРАДКОВ, подводя итоги сегодняшнего заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси, передает ИТАР-ТАСС.

Он отметил, что тема поставок газа обсуждалась в ходе двусторонней встречи премьер-министров перед заседанием Совмина. Российская сторона "подтвердила свои позиции по цене газа". По словам М.ФРАДКОВА, в определении цены Россия будет исходить из универсальной схемы в переговорах со всеми своими партнерами.

В свою очередь премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ сообщил, что условия поставок российского газа в Беларусь обсуждаются в рамках специально созданной для этого рабочей группы.

В ходе сегодняшней встречи глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР доложил о результатах работы этой группы.

Как сообщали СМИ, Россия планирует поставлять Беларуси газ в 2007 году по цене примерно 180-200 долларов за тысячу кубометров. Такие данные содержатся в письме заместителя главы Минпромэнерго России Андрея ДЕМЕНТЬЕВА, направленном в Госдуму РФ в ответ на запрос относительно обоснованности предстоящего увеличения цены на российский газ, поставляемый в Беларусь.

В ответе Минпромэнерго РФ отмечается, что, по информации ОАО «Газпром», базовую цену газа, поставляемого в Беларусь в 2007 году, планируется рассчитывать по формуле цены, аналогичной для поставки российского газа в Украину (базовая цена, умноженная на индекс изменения цен на энергоресурсы в западноевропейских странах) с учетом нулевой таможенной пошлины для Беларуси (примерно 180-200 долларов за тысячу кубометров).

В настоящее время «Газпром» поставляет газ в Беларусь по цене 46,68 долларов за 1 тыс. кубометров. В соответствии с контрактом на 2006 год, «Газпром» должен экспортировать в Беларусь 21 млрд. кубометров газа (в том числе 1,5 млрд. кубометров - при наличии технической возможности). Цена газа и тариф на транспортировку соответствуют условиям 2005 года. «Газпром» ведет с белорусской стороной переговоры о создании на базе «Белтрансгаза» совместного предприятия с равными долями участников. При этом Беларусь настаивает на том, что продажа «Газпрому» 50% акций ОАО «Белтрансгаз» может быть проведена по рыночной стоимости.