Гослесагентство переплатило за портреты Януковича свыше 2 млн грн - Генпрокуратура

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службеГенеральной прокуратуры Украины.

Генпрокуратурой установлено, что должностные лица Гослесагентства, используя властные полномочия работников центрального органа исполнительной власти, обязали лесохозяйственные предприятия, которые входят в сферу управления агентства, заключить договоры на поставку государственной символики и портретов бывшего президента с обществом «О.П.С.», тем самым лишив их возможности самостоятельно определить поставщика предмета закупки по самой низкой рыночной цене.Читайте такжеНа чиновников Минсоцполитики завели дело за халатность на 4 миллиона - ГПУ

При таких обстоятельствах предприятиями лесной отрасли на протяжении мая-июня 2011 года за приобретение указанных товаров на расчетный счет указанного предприятия перечислено средств на сумму почти 7 млн грн, что на 2,1 млн грн превышает рыночную на то время стоимость таких товаров.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).