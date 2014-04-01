В МВД прокомментировали появление полковника Асавелюка среди милиции на Майдане

"По многочисленным запросам в МВД об участии полковника Асавелюка в расстреле протестующих на Майдане, хочу сообщить, что в период с 18 по 21 февраля полковник Асавелюк действительно был начальником отдела координации в управлении боевой и специальной подготовки внутренних войск МВД Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечает генерал Яровой, в ходе расследования Генеральной прокуратурой Украины участия сотрудников милиции в операции, которая привела к многочисленным жертвам, полковник Асавелюк прошел проверку и в рамках расследования он был опрошен следователями ГПУ.

На сегодняшний день Сергей Асавелюк не получал уведомления о подозрении в совершении противоправных действий со стороны следствия ГПУ.

Со своей стороны, Министерство внутренних дел Украины проводит внутреннюю проверку событий на Майдане, по результатам которой будет принято решение о возможности дальнейшей работы сотрудников подразделения, в том числе и полковника Асавелюка, в органах внутренних дел.

"Я обращаюсь к очевидцам событий - если у вас есть информация, которая может помочь установить истину, просим вас сообщить об этом. С другой стороны я обращаюсь к средствам массовой информации с просьбой учитывать презумпцию невиновности и воздерживаться от распространения домыслов и непроверенной информации. По результатам проверки управлением внутренней безопасности МВД результаты будут обнародованы, какими бы они не были",- добавляет заместитель министра.

Напомним, вчера ряд СМИ распространил информацию о появлении полковника Асавелюка на Майдане среди милиционеров в то время как происходила стычка членов Правого сектора с правоохранителями.

Асавелюк, якобы, командовал снайперами на Институтской во время кровавых событий 19-20 февраля.

Как сообщал очевидец LB.ua вчера на него набросились с вопросами журналисты. Но его спас сотник Анатолий Ведмидь, неофициальный советник министра внутренних дел Арсена Авакова. Со своими бойцами Ведмидь вывел Асавелюка из окружения, посадил в автомобиль и вывез с места.