В гостинице «Днепр» после активистов «Правого сектора» осталась взрывчатка – Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсений Аваков заявил в комментарии журналистам перед заседанием правительства.

«Сегодня утром представители «Правого сектора» покинули территорию отеля «Днепр» без оружия и в сопровождении СБУ... Был проведен обыск (в отеле «Днепр»), обнаружено несколько элементов оружия, а также самодельное взрывное устройство», - отметил министр.

Кроме того, Аваков сообщил, что стрелявший в центре Киева представитель «Правого сектора» был пьян и начал неадекватно себя вести во время проверки документов.

Аваков добавил, что один из раненых после стрельбы находится в тяжелом состоянии с тройным огнестрельным ранением.

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Как сообщал УНИАН, поздним вечером 31 марта министр внутренних дел Аваков сообщил в Facebook, что возле ресторана «Мафия», в нескольких десятках метров от Майдана Незалежности, «некий Орест из «Правого сектора», по свидетельству очевидцев, открыл стрельбу. Раненых трое - двое тяжело. Среди раненых - двое бойцов Самообороны Майдана, заместитель председателя Киевгорадминистрации Богдан Дубас. Причины стрельбы неизвестны. Раненые в больнице. Стрелявший был заблокирован в туалете кафе другими активистами. До прибытия милиции в кафе прибыли из гостиницы «Днепр» тяжело вооруженные представители «Правого сектора» - раздвинув блокирующих, его вывели через образованный коридор и отвели в гостиницу «Днепр».

Также в МВД сообщили, что в столичной гостинице "Днепр" обнаружено оружие.