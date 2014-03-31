На чиновников Минсоцполитики завели дело за халатность на 4 миллиона - ГПУ

Как сообщили УНИАН в Главном управлении защиты прав и свобод детей Генпрокуратуры, результаты надзорной деятельности прокуроров показали распространенность нарушений прав детей-инвалидов, в первую очередь на восстановление здоровья.

В связи с этим Генпрокуратура провела проверку законности использования Министерством социальной политики государственных средств, выделенных для осуществления мероприятий по реабилитации детей с детским церебральным параличом.Читайте такжеГенпрокуратура сократила свои расходы на 137 млн грн - Махницкий

Установлено, что Минсоцполитики более чем 40 млн грн потратило на закупку 8 реабилитационных комплексов для локомоторной терапии. Вместе с тем, несмотря на своевременную оплату, они введены в эксплуатацию с опозданием на 4 месяца.

Как следствие, за такие нарушения поставщик должен уплатить 4,4 млн грн штрафных санкций. Однако чиновники министерства отказались от взимания этих средств и подписали акты выполненных работ, где отметили, что претензий к поставщику нет.Читайте такжеГПУ продолжит расследование объективно и беспристрастно - Махницкий

По данному факту служебной халатности должностных лиц Минсоцполитики, из-за бездействия которых в государственный бюджет не поступили средства в сумме 4,4 млн грн, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Генпрокуратура в интересах государства заявила иск в суд о взыскании штрафных санкций.