На Майдане отмечают, что пропавшими остаются более 150 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время траурного Вече в Киеве сообщили представители одной из поисковых групп Майдана.

«Мы помним наших Героев «Небесной сотни», но почему-то забываем о тех, кого еще не нашли. Таких, к сожалению, сейчас более 150 человек», - сказал представитель поисковой группы.

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Кроме того, он подчеркнул, что сотрудничество с правоохранительными органами по данному вопросу происходит недостаточно хорошим образом.

Были сообщены номера «горячей линии», по которым можно обращаться по пропавших: 067 866 45 74.

В свою очередь представитель Центра защиты «Майдан» сообщила, что по их данным, пропавшими является 166 человек, и что найдены документы 95 человек.

Представители Центра сообщили номера телефонов, по которым к ним можно обратиться по поиску людей, а также утраченным или найденным документах: 050 7442989, 093 1833074, 068 3849187.