Элитные войска России на границе пугают жителей Черниговщины

Это, в частности, подразделения Кантемировской танковой дивизии, Псковской и Тульских воздушно-десантных дивизий, пишет ТСН.

Эти соединения высадились со стороны Брянской области вблизи украинского села Сеньковка, расположенного на пересечении трех границ - украинской, российской и белорусской.

Местные жители когда-то гордились своим выгодным географическим расположением, а теперь оказались меж трех огней. "Рядом, в одном километре танки стоят - очень страшно", - поделился Сеньковский сельский голова Юрий Голован.

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Здесь больше не говорят об урожае или скоте. Мужчины и женщины друг у друга уточняют информацию, где в последний раз видели российскую военную технику и как далеко это от их усадьбы.

Местные говорят, что на железной дороге в российском Климове видели два эшелона с танками. А затем российские войска подошли ближе и стали в Чуровичах.

Грузин Резо, участник боевых действий в Абхазии, которого случайно встретили на блокпосту у Чернигова, отметил, что современные события в Украине очень напоминают ему действия в Абхазии.

Кроме того, Ризо дал советы украинцам: "Если вы будете вместе одним кулаком, вас никто не перебьет. Но если между вами будут споры - не выйдет ничего. Нужно всем объединиться сначала".

Ризо записался в ряды Народной Самообороны Чернигова и сейчас перекрывает подходы к городу. Он и его соратники утверждают, что информацию о передвижении техники воспринимают на холодную голову.

"Может любая задача, как и маневры, ротация подразделений, так и определенное психологическое давление. Это может быть что угодно. По крайней мере это побуждает нас к собранности", - пояснил заместитель руководителя Народной Самообороны Чернигова Виталий Костюченко.