Центр ВНО: Тестирование в Крыму провести невозможно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Читайте такжеВ Крыму 22 марта состоится пробное ВНО - Минобразования

Ликарчук отметил, что в Крыму для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировалось 14 тыс. 404 человека, в Севастополе - 2 тыс. 539 человек.

“По существующей технологии и в тех условиях, которые сложились в Крыму, на территории Автономной Республики Крым внешнее оценивание провести невозможно”, - сказал он.

Ликарчук также подчеркнул, что сегодня поступила информация о том, что Симферопольский региональный центр оценивания качества образования был национализирован новой властью.

“И также стоит вопрос по имуществу, по оборудованию, по финансам и тому подобное”, - добавил Ликарчук.

Таким образом, для зарегистрированных крымских абитуриентов может быть проведено ВНО в виде дополнительной сессии: либо во время дополнительной сессии общей, либо в виде отдельной дополнительной сессии на базе тех университетов, в которые абитуриенты будут подавать документы на материковой части Украины.

Кроме того, Ликарчук добавил, что на сегодняшний день повторную регистрацию уже прошел 131 человек из числа переехавших на материковую часть Украины.

Также отвечая на вопрос председателя парламентского комитета, народного депутата от “Батькивщины” Лилии Гриневич, Ликарчук отметил, что желающие перерегистрироваться для прохождения ВНО на материке могут сделать это до конца мая.