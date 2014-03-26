Жители Крыма могут оформить шенгенские визы только в Украине - МИД

Жители Крыма могут оформить шенгенские визы только в консульствах стран-членов Евросоюза, которые расположены на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

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“Есть соответствующее разъяснение Европейской комиссии о том, что граждане, проживающие в Крыму, не смогут получить визы в консульских учреждениях Европейского Союза в России, они должны обращаться в консульские учреждения Украины”, - отметил Перебыйнис.