На Генассамблее ООН 27 марта будут говорить о территориальной целостности Украины

На официальном заседании Генеральной ассамблеи ООН 27 марта, посвященном ситуации вокруг Украины, будет рассмотрен проект резолюции “Территориальная целостность Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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“Ключевым заданием резолюции является подтверждение Генассамблеей как главным политическим и наиболее представительским органом ООН территориальной целостности Украины и призыв к недопущению признания изменений статуса Автономной Республики Крым на основании незаконного референдума”, - сказал Перебыйнис.

Он заверил, что МИД в ответ на военную агрессию России против Украины и аннексию АРК активно работает над использованием возможностей главных органов ООН с целью защиты национальных интересов Украины.