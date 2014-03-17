НАТО: Незаконный референдум подрывает поиск политического урегулирования кризиса в Украине

Об этом говорится в заявлении НАТО, опубликованном на сайте Альянса.

«Мы считаем, что так называемый референдум, который состоялся 16 марта в украинской Автономной Республике Крым, в равной степени незаконный и нелегитимный. Референдум нарушил Конституцию Украины и международное право, и союзники НАТО не признают его результаты», - говорится в заявлении.

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В Альянсе отмечают, что референдум проводился «в условиях военной интервенции и ограничения и манипуляции средств массовой информации, исключал любую возможность свободной дискуссии и обсуждения и лишал голосования какого-либо авторитета».

«Мы призываем Российскую Федерацию к деэскалации ситуации, в том числе путем прекращения всех военных действий против Украины. Так называемый референдум подрывает усилия по поиску политического урегулирования кризиса в Украине», - заявляет НАТО.

В Североатлантическом альянсе отмечают: «Мы также призываем Российскую Федерацию соблюдать все международные обязательства, вернуться на путь диалога и стремиться к мирному, политическому решению, в том числе посредством прямого диалога с правительством Украины. Поэтому мы призываем Российскую Федерацию не применять никаких мер, чтобы аннексировать Крым, что было бы явным нарушением Устава Организации Объединенных Наций».

Также Альянс сообщает, что «союзники НАТО подтверждают полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и принципа неприкосновенности ее международно признанных границ».