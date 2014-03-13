В Симферополе освободили французского журналиста

David Geoffrion освобожден, подтвердили УНИАН в ЦЖР.

Как сообщал УНИАН, отряды так называемой «самообороны Крыма» сегодня, 13 марта, штурмовали базу хранения ГСМ в Симферополе. Они выдвинули ультиматум: перейти на сторону крымского правительства или покинуть территорию центра ГСМ. Вооруженные люди требовали в обмен на французского журналиста флэшку с отснятым им материалом, который он отдал коллегам. Но когда ее привезли, те отказались отпускать иностранца.