В Симферополе отказываются отпускать французского журналиста

В Симферополе вооруженные люди, которые штурмовали базу хранения горюче-смазочных материалов, требуют флешку с отснятым материалом в обмен на французского журналиста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR с информационной политики Лилия Буджурова.

Читайте такжеСМИ: В Крыму военные РФ захватили украинских журналистов и поставили их на колени

«В руках неизвестных вооруженных лиц оказался французский журналист с канала Плюс. Француза зовут David Geoffrion. Вооруженные люди, которые взяли его в заложники, обещают отпустить журналиста в обмен на отснятый им материал, который он успел передать коллегам. Мы отвезли флешку с отснятым Дэвидом материалом, выполняя требование людей, которые задержали его, только в этом случае его отпустить. Но, как сообщают наши коллеги, французского журналиста выдать отказались и сейчас везут на территорию военкомата в Симферополе, где находится некий штаб», - написала Буджурова на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Как сообщал УНИАН, отряды так называемой «самообороны Крыма» в четверг штурмовали базу хранения ГСМ в Симферополе. Представители самообороны выдвинули ультиматум: перейти на сторону крымского правительства или покинуть территорию центра ГСМ.