В Симферополе обстреляли автомобиль киевлян за видеосъемку

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Киевляне посмели приблизиться к республиканскому военкомату, оккупированному военными без опознавательных знаков, которых называют "зелеными человечками".

Когда активисты столичной группы "Украина с вами" через забор поинтересовались, что происходит в военкомате, им дали 5 минут, чтобы ехали прочь, иначе угрожали пленом. Автоматчики в военкомате внимательно следили за гостями, а когда увидели, что их снимают из машины, открыли огонь.

Читайте такжеОпубликовано видео ограбления журналистов "казаками" в Симферополе"Начали стрелять сразу по колесам. Часть пуль попала в автомобиль. Стреляли автоматными очередями, не прицельными. Попали вниз, в дверь. Хорошо, что не попали выше", - рассказал активист организации "Украина с вами" Алексей Тамразов.