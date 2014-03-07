В Симферополе воинские части блокируют “полукриминальные элементы” – нардеп
Народный депутат от “УДАРа” Виктор Чумак заявляет, что в Симферополе воинские части блокируют “полукриминальные элементы”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по результатам визита в Крым.
Депутат подчеркнул, что происходит “неприкрытая оккупация Крыма российскими войсками”.
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“Я разговаривал с офицерами и солдатами российских войск. Откуда и кто они, они не говорят. Хотя нашим солдатам, которые базируются в Перевальном, они сказали, что это подразделение военно-воздушной дивизии, которая базируется в городе Ульяновск”, - сказал Чумак.
Он заявил, что блокирование воинских частей в Симферополе происходит “силами местных полукриминальных элементов”.
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Депутат отметил, что накануне возле пограничного отряда и штаба Азово-Черноморского регионального направления управления пограничной службы он не увидел российских военных, но там было около 100 человек “полукриминальной внешности”, которые блокировали вход и выход из штаба отряда и из штаба территориального управления.
В то же время, отметил парламентарий, каждая группа людей, которая блокирует военные здания, имеет своего командира, который, очевидно, имеет военную подготовку, а также с этими людьми работает еще один человек - “комиссар или политрук”, который занимается переговорами и идеологически направляет людей, которые занимаются блокированием.
Чумак отметил, что с военнослужащими этой части депутатам удалось пообщаться только по телефону. В то же время самого депутата во время этого визита облили зеленкой.
Депутат также отметил, что он со своими коллегами посетил штаб армейского корпуса в Симферополе, где сохраняется очень высокий моральный дух. Основные два входа там заблокированы, но несколько проходов не блокированы, поэтому депутаты попали в штаб. В штабе все этажи подготовлены для баррикадирования.
Также депутаты посетили бригаду береговой охраны в Перевальном, которая имеет очень большую численность личного состава.
Чумак провел встречу с военнослужащими и офицерами, которые подтвердили, что будут стоять на своих позициях столько, сколько это будет необходимо.