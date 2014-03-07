В Евпатории возможен штурм украинской воинской части - СМИ

00:04, 07 марта 2014
Политика
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Снова под контролем "людей в зеленом" воинская часть в Евпатории. Несколько часов назад туда подъехали два "Камаза"

Крым, Симферополь, российские военные / REUTERS

Полсотни вооруженных мужчин, рассказывают украинские офицеры, требовали пустить их на территорию полка. Военные без каких-либо знаков отличия на одежде заявили, что намерены охранять часть от провокаторов, сообщает ТСН.

Командир зенитно-ракетного полка отказался выполнить это требование. Поэтому теперь неизвестные заблокировали выезд. Украинские военные охраняют часть с оружием в руках.

"Прибыло порядка 60 человек - военнослужащих Российской Федерации. Командир части на территорию их не запустил. Несут они службу.. Блокируют часть за воротами. Мы усиливаем охрану объектов и готовимся к провокациям со стороны радикального населения", - сообщил заместитель командира зенитного ракетного полка в Евпатории Александр Ломака. 

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