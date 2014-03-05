Командир военных без опознавательных знаков признал, что они из РФ
11:15, 05 марта 2014Политика
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Командир расположившихся в Керчи военных признал, что они из России.
Российский солдат пытался прогнать журналистов / UkrStream.TV
Опубликовано видео, на котором находящийся на территории Крыма вооруженный военный признает свою принадлежность к российской армии.
Видео было снято журналистами UkrStream.TV.
На вопрос, что они делают в Керчи, солдат ответил, что борются с террористами, но не смог обьяснить, с какими именно.
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