Командир военных без опознавательных знаков признал, что они из РФ

Опубликовано видео, на котором находящийся на территории Крыма вооруженный военный признает свою принадлежность к российской армии.

Видео было снято журналистами UkrStream.TV.

На вопрос, что они делают в Керчи, солдат ответил, что борются с террористами, но не смог обьяснить, с какими именно.