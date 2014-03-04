И.о. мэра Ужгорода попал в реанимацию с ножевым ранением

Об этом народный депутат Виктор Балога написал на своей странице в Facebook.

"Нападали из-за спины, почерк чисто бандитский - чтобы запугать, но оставить в живых. И за последнюю неделю это уже второе нападение на политиков Закарпатья", - написал Балога.

"Обращаюсь к министру внутренних дел Арсену Авакову и к главе СБУ Валентину Наливайченко - политический характер этих нападений более, чем очевиден. Вижу в данном случае четкую попытку расправы над одним из самых активных участников киевского и ужгородского Евромайданов. Останавливайте срочно этот бандитизм", - пишет нардеп.