И.о. мэра Ужгорода попал в реанимацию с ножевым ранением
23:22, 04 марта 2014Политика
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В Ужгороде ножом ранили и.о. городского головы Виктора Щадея. Сейчас он госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
Виктор Щадей / vsapravda.info
Об этом народный депутат Виктор Балога написал на своей странице в Facebook.
"Нападали из-за спины, почерк чисто бандитский - чтобы запугать, но оставить в живых. И за последнюю неделю это уже второе нападение на политиков Закарпатья", - написал Балога.
"Обращаюсь к министру внутренних дел Арсену Авакову и к главе СБУ Валентину Наливайченко - политический характер этих нападений более, чем очевиден. Вижу в данном случае четкую попытку расправы над одним из самых активных участников киевского и ужгородского Евромайданов. Останавливайте срочно этот бандитизм", - пишет нардеп.
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