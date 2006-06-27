Порошенко, Кинах, Стретович: как разделились голоса во фракции

За кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады проголосовали 55 членов фракции «Наша Украина».

Об этом сообщил УНИАН член фракции «Наша Украина» Михаил ПОЖИВАНОВ. (Всего во фракции “Наша Украина” 80 депутатов – УНИАН).

Он также отметил, что 7 членов фракции воздержались от голосования.

М.ПОЖИВАНОВ сообщил, что во время рейтингового голосования за кандидатуру Анатолия КИНАХА было отдано 11 голосов, а за кандидатуру Владимира СТРЕТОВИЧА – 8, после чего В.СТРЕТОВИЧ снял свою кандидатуру с голосования.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании фракции “Наша Украина” было принято решение выдвигать на должность председателя Верховной Рады кандидатуру П.ПОРОШЕНКО.