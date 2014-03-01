Аваков назначил нового руководителя милиции Крыма

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Также отмечается, что министр внутренних дел Арсен Аваков удовлетворил рапорт предыдущего начальника Главного управления МВД в Крыму Валерия Радченко об освобождении из органов внутренних дел.

В то же время, как отмечают в УСО, поскольку в соответствии с требованиями Конституции АРК предусмотрено согласование при назначении и освобождении руководителя милиции Крыма с Верховной Радой АР Крым и Советом министров АР Крым, материалы об освобождении от должности Радченко и назначении на должность Авруцкого Министерством внутренних дел направлено для соответствующего согласования.

До получения согласования и с целью обеспечения управляемости подразделений милиции Крыма временно назначен исполняющим обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым полковник милиции Авруцкий, говорится в сообщении.

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«Поэтому обвинение С.Аксёнова по поводу несоблюдения МВД Конституции АР Крым, Закона Украины «О милиции» о порядке назначения руководителя милиции Крыма - безосновательны. МВД в своей деятельности четко придерживается требований Конституций Украины и АР Крым, законов и подзаконных актов Украины», - подчеркнули в МВД.