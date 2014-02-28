Мониторинговый комитет ПАСЕ поддерживает территориальную целостность Украины

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении Мониторингового комитета, опубликованном на сайте ПАСЕ по результатам заседания 27-28 февраля на Мальте.

Комитет "выражает мощную поддержку территориальной целостности и национальному единству Украины после недавней смены власти в стране. Следовательно, призываем все политические силы в стране – и, в частности, представленные в парламенте, - воздерживаться от действий или высказываний, которые могут подорвать национальное единство или дать толчок сепаратистским настроениям", - говорится в заявлении.

"В этом аспекте призываем государства-члены Совета Европы строго соблюдать принципы территориальной целостности и государственного суверенитета, и не подстрекать и не оказывать поддержку никаким сепаратистским или центробежным действиям или силам. Любые призывы или угрозы военного вмешательства противоречат международным нормам и являются абсолютно неприемлемыми", - подчеркнули в Мониторинговом комитете ПАСЕ.