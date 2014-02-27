Швейцарское правительство пообещало заблокировать счета Януковича
20:54, 27 февраля 2014Политика
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Швейцарское правительство заявило, что прикажет заморозить в швейцарских банках любые средства, которые окажутся связанными со свергнутым президентом Украины Виктором Януковичем.
Счета Януковича пообещали заблокировать
"Вчера Федеральный совет принял решение заморозить любые счета Януковича, найденные в Швейцарии", сказал пресс-секретарь правительства Андре Симонацци в заявлении по электронной почте.
Его цитирует Reuters.
Ранее в четверг, новый премьер-министр Украины Арсений Яценюк обвинил правительство Януковича в разграблении государственной казны, говоря, что $37 миллиардов кредита Украине бесследно исчезли.
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Швейцарское правительство говорит, что напомнило банкам быть осторожнее в обращении с украинскими средствами.
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