Швейцарское правительство пообещало заблокировать счета Януковича

"Вчера Федеральный совет принял решение заморозить любые счета Януковича, найденные в Швейцарии", сказал пресс-секретарь правительства Андре Симонацци в заявлении по электронной почте.

Его цитирует Reuters.

Ранее в четверг, новый премьер-министр Украины Арсений Яценюк обвинил правительство Януковича в разграблении государственной казны, говоря, что $37 миллиардов кредита Украине бесследно исчезли.

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Швейцарское правительство говорит, что напомнило банкам быть осторожнее в обращении с украинскими средствами.