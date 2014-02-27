США внимательно следят за учениями РФ у украинской границы - Пентагон

США полностью "поддерживают территориальную целостность Украины, и ожидают такого же отношения от остальных международных партнеров". Об этом заявил по итогам заседания Комиссии НАТО-Украина министр обороны США Чак Хейгел, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Хейгела, министры обороны России и США обсудят ситуацию вокруг "российских учений, проходящих близ украинской границы". "Я намерен в ближайшие дни обсудить ситуацию с министром (обороны РФ Сергеем) Шойгу, также у нас проходят консультации наших министров иностранных дел, мы с Россией находимся в контакте по другим каналам. Мы спрашиваем российскую сторону об их намерения и планах, - сказал он. - Я еще не видел всех сообщений о ситуации в Крыму, мы следим за ней очень пристально. Пока мы не поняли, что там произошло, кто за это отвечает, необходимо действовать предельно осторожно, не допуская эскалации со всех сторон".

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"Мы внимательно наблюдаем за ведением российских военных учений, которые начались вчера у украинской границы", - подчеркнул он.

"Мы рассчитываем, что Россия будет воздерживаться от любых действий, которые могут быть неверно интерпретированы. Мы рассчитываем, что Россия будет оставаться транспарентной в своих военных учениях", - сказал он.