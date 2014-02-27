ВР назначила дату выборов мэров в Черновцах, Херсоне, Николаеве и Одессе

Верховная Рада назначила на 25 мая 2014 года выборы городских голов Черновцов, Херсона, Николаева и Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, за каждое из этих решений проголосовали более 300 народных депутатов.

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Как известно, ранее Верховная Рада на 25 мая назначила выборы Президента Украины, а также выборы Киевского городского головы и Киевсовета.