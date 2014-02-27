Российские БТР под Симферополем развернулись в направлении базы - СМИ

По словам корреспондента Вести, военная техника, постояв у села Укромное на развилке трассы Симферополь – Армянск, Симферополь – Евпатория, повернула в Гвардейское.

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Крымчане предполагают, что таким образом Россия хотела продемонстрировать силу и оказать, что готова защищать военные объекты Черноморского флота, которые дислоцируются на полуострове.

Крымское правительство тем временем до сих пор не получило внятного пояснения этих маневров.

"Пресс-служба Черноморского Флота России не может дать объяснение передислокации 7 БТР ЧФ РФ", – так официально заявила пресс-секретарь главы крымского правительства Виолетта Лисина.