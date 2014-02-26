Турчинов уволил руководство СБУ и внешней разведки

Исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов уволил руководство СБУ и внешней разведки и назначил заместителем Председателя Службы безопасности Украины Андрея Левуса.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте и.о.президента. Владимир Тоцкий уволен с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины. Владимир Породько уволен с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины. Григорий Ильяшов уволен с должности Председателя Службы внешней разведки Украины. Сергей Гмиза уволен с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Владимир Тоцкий освобожден от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Читайте такжеТурчинов уволил Клюева и Портнова из Администрации Президента Владимир Бик уволен с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Олег Воронов уволен с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины. Сергей Ганжа уволен с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Максим Ленко уволен с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Владимир Ляпкин уволен с должности начальника Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины. Виктор Ченгар уволен с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий Службы безопасности Украины. Александр Щеголев уволен с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

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