Турчинов уволил руководство СБУ и внешней разведки

21:35, 26 февраля 2014
Политика
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Исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов уволил руководство СБУ и внешней разведки и назначил заместителем Председателя Службы безопасности Украины Андрея Левуса.

Турчинов уволил руководство СБУ

Соответствующие указы размещены на официальном сайте и.о.президента.

Владимир Тоцкий уволен с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины.

Владимир Породько уволен с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины.

Григорий Ильяшов уволен с должности Председателя Службы внешней разведки Украины.

Сергей Гмиза уволен с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Владимир Тоцкий освобожден от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

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Владимир Ляпкин уволен с должности начальника Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины.

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