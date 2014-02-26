Турчинов уволил руководство СБУ и внешней разведки
Исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов уволил руководство СБУ и внешней разведки и назначил заместителем Председателя Службы безопасности Украины Андрея Левуса.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте и.о.президента.
Владимир Тоцкий уволен с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины.
Владимир Породько уволен с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины.
Григорий Ильяшов уволен с должности Председателя Службы внешней разведки Украины.
Сергей Гмиза уволен с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Владимир Тоцкий освобожден от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
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Сергей Ганжа уволен с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.
Максим Ленко уволен с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Владимир Ляпкин уволен с должности начальника Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины.
Виктор Ченгар уволен с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий Службы безопасности Украины.
Александр Щеголев уволен с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.