Бывший глава АП Клюев обратился к ЕС и международному сообществу

Клюев утверждает, что в настоящий момент его жизнь и жизнь членов его семьи находится под угрозой из-за лживых и целенаправленно организованных обвинений в якобы его причастности к трагическим событиям. «Я со всей ответственностью заявляю, что не только не причастен к этой трагедии, но и пытался всеми силами ей воспрепятствовать. Я также заявляю о своей готовности полноценно сотрудничать с соответствующими компетентными органами для установления истины по делу», - сказано в заявлении Клюева, переданном УНИАН его пресс-службой.

Клюев просит международное сообщество занять четкую позицию в отношении того, что только виновные за кровопролитие должны понести наказание. «Важно избежать охоты на ведьм и еще большего количества человеческих жертв. Я призываю всех воздержаться от проявления экстремистских действий и вернуть Украине закон и порядок. Сейчас, как никогда, высока угроза сепаратизма. Мы все, не взирая на политические убеждения, должны сохранить Украину единой и неделимой.