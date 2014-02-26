В Госдуме РФ назвали Януковича действующим президентом Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, выступая в нижней палате российского парламента по итогам поездки в Крым.

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«Мы сегодня в правовой системе координат отдаем отчет, что Янукович, который проявил преступную бездеятельность, и это привело к гибели мирных людей в Украине, тем не менее, на сегодня является легитимно избранным Президентом Украины, действующим Президентом Украины», - заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что Конституция 2004 года не подписана Януковичем и не является легитимной, как и все последние принятые решения Верховной Радой.

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«Мы требуем соблюдения соглашения от 21 февраля», - завил Слуцкий и добавил, что сначала должен пройти конституционный процесс, а затем осенью состояться президентские выборы. По его словам, в Киеве на это соглашение «наплевали».

«Мы должны сегодня победить, мы не имеем права проиграть в этой цивилизационной, геополитической схватке. Мы должны быть с братским народом Украины и последовательно, без эмоций принять ряд решений, которые позволят противостоять идущей из Киева заразе», - заявил Слуцкий. После этих слов российские депутаты начали аплодировать.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Киеве состоялась церемония подписания соглашения об урегулировании кризиса в Украине.

Документ подписали на то время Президент Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок.

От Европейского Союза соглашение подписали министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмаер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и руководитель Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье.

При этом соглашение не подписал Уполномоченный по правам человека РФ Владимир Лукин, являвшийся посредником в переговорах от России.

Соглашение предполагало восстановление действия Конституции Украины 2004 года с изменениями, внесенными к этому времени.

Также в документе было указано, что президентские выборы будут проведены сразу после принятия новой Конституции, но не позднее декабря 2014 года.

Расследование недавних актов насилия должно быть проведено под совместным мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы.