"Свобода" предлагает создать министерство свободы слова и информации
Замглавы комитета Верховной рады по свободе слова и информации Игорь Мирошниченко ("Свобода") призвал создать на Украине министерство свободы слова и информации.
"Проблему безопасности информационного пространства перезагрузка Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания не решит. По моему убеждению, сейчас в государстве есть необходимость создания министерства свободы слова и информации. Это министерство должно обеспечить безопасность информационного пространства", - цитирует Мирошниченко пресс-служба его партии.
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Парламентарий считает, что именно из-за отсутствия информационной безопасности Украина сталкивается с ксенофобскими высказываниями и угрозой территориальной целостности страны, сообщает РИА Новости.
При этом Мирошниченко полагает, что в случае создания ведомства к работе в нем не следует допускать членов Партии регионов.
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Лидер "Свободы"Олег Тягнибок ранее предложил приостановить трансляцию на Украине ряда телеканалов, в частности российских.