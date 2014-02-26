Франция хочет привлечь Россию к решению кризиса в Украине

Такое мнение выразил глава МИД Франции Лоран Фабиус, выступая на слушаниях в Национальном собрании.

Отвечая на вопросы депутатов, глава французского внешнеполитического ведомства предостерег от противопоставления сторон, пишет ИТАР-ТАСС.

"Украина не входит в Евросоюз, но является частью Европы", - сказал Фабиус.

Вместе с тем министр четко дал понять, что выход из украинского кризиса ЕС следует искать совместно с Москвой.

"Нам необходимо сотрудничать с Россией", - сказал министр иностранных дел Франции.

Ранее Фабиус подчеркнул, что Киев нуждается в неотложной финансовой помощи и призвал как можно скорей организовать международную конференцию доноров по Украине.