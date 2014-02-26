Франция хочет привлечь Россию к решению кризиса в Украине
04:04, 26 февраля 2014Политика
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Россию необходимо привлечь к поиску путей выхода из кризиса в Украине.
Франции хочет привлечь Россию к решению кризиса в Украине / france-ai.ru
Такое мнение выразил глава МИД Франции Лоран Фабиус, выступая на слушаниях в Национальном собрании.
Отвечая на вопросы депутатов, глава французского внешнеполитического ведомства предостерег от противопоставления сторон, пишет ИТАР-ТАСС.
"Украина не входит в Евросоюз, но является частью Европы", - сказал Фабиус.
Вместе с тем министр четко дал понять, что выход из украинского кризиса ЕС следует искать совместно с Москвой.
"Нам необходимо сотрудничать с Россией", - сказал министр иностранных дел Франции.
Ранее Фабиус подчеркнул, что Киев нуждается в неотложной финансовой помощи и призвал как можно скорей организовать международную конференцию доноров по Украине.
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