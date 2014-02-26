США не поддерживают контактов с Януковичем
03:07, 26 февраля 2014Политика
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США не поддерживают контактов с Президентом Украины Виктором Януковичем, которого Верховная Рада постановила лишить полномочий Президента Украины.
США не поддерживают контактов с Януковичем
Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки, пишет Газета.ру.
"Он уехал, он в бегах, и мы с ним с тех пор не говорили", — сказала Псаки.
Кроме того, по ее словам, США более не признают Януковича президентом Украины.
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