США не поддерживают контактов с Януковичем

Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки, пишет Газета.ру.

"Он уехал, он в бегах, и мы с ним с тех пор не говорили", — сказала Псаки.

Кроме того, по ее словам, США более не признают Януковича президентом Украины.