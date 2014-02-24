ЕС должен срочно поддержать Украину для сохранения ее территориальной целостности - заявление Кокса и Квасьневского

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили члены Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский.

"Ключом для избежания разочарований в высоких надеждах всех граждан Украины будет эффективная борьба с коррупцией и кумовством, которые отравляют украинскую политику и политический класс, а также реальная реформа судебной и избирательной систем для обеспечения настоящего демократического будущего Украины", - говорится в заявлении Кокса и Квасневского.

"Следующее правительство Украины должно работать на будущее всех украинцев без исключения, чтобы обеспечить стабильность, гарантировать единство страны и проложить путь для ее превращения", прибавили политики.

Кокс и Квасневский, которые два последних года пытались оказать Украине помощь для снятия препятствий в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, также поздравили освобождение из тюрьмы бывшего премьера Юлии Тимошенко.