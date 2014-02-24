Администрация Президента сегодня возобновит свою работу - Турчинов
Администрация Президента Украины сегодня возобновит свою работу. Об этом во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба председателя ВР.
«Я провел соответствующее совещание, и Администрация уже сегодня возобновит свою работу», - сказал он.
Кроме того, Турчинов сообщил, что дал соответствующее поручение осуществить выплаты зарплат тем сотрудникам Администрации, которые остались на своих рабочих местах, «продолжив исполнять свои должностные обязанности в интересах государства».
«Все другие средства из зарплатного фонда этого учреждения, которые предусмотрены бюджетом, нужно перенаправить на социальные программы», - отметил он.
«Это же должно состояться и в других министерствах и ведомствах, учитывая те условия, в которых мы сегодня работаем», - подчеркнул Турчинов.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11.00 понедельника, 24 февраля, в АП не было бывшего руководства.
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Как сообщил нашему агентству источник в АП, кабинеты главы АП Андрея Клюева, первого заместителя главы АП Андрея Портнова, заместителя главы АП Юрия Чмыря – закрыты. В приемных этих должностных лиц также никого нет.
По словам источника, в администрации присутствуют лишь заместитель главы АП Олег Рафальский. Однако, в коридорах АП была замечена советник Президента Ирина Акимова.
Ситуация внутри здания АП – обычная: рядовые работники находятся на своих рабочих местах. В помещение АП работники проходят с ул. Институтской, где у них служебные удостоверения проверяли представители Самообороны Майдана. Государственная охрана администрации также находится на своих рабочих местах.