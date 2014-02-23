На Винниччине люди зашли на территорию поместья регионала Калетника

Как передает корреспондент УНИАН, тысячи людей Калиновского района сначала пикетировали имение, а потом начали требовать его открыть. После того, как люди зашли на территорию, в одном из домиков, вероятно, что это был дом для охраны, на чердаке была найдена коробку с документацией - уголовные дела, решения судов, исполнительных служб.

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Также найдено 6 пар номерных знаков, один из которых с транзитными немецкими номерами и еще одна пара номеров, которые выдаются исключительно руководству облгосадминистрации Винницкой области: АВ5501ОА. Среди найденных номерных знаков есть поврежденные, вероятно в ДТП. Также найдены три оружейных сейфа.

Охрана, которая в настоящее время находится на территории, и не препятствовала людям, отказалась показать содержимое этих сейфов.

Через несколько часов на место приехал сам владелец Калетник, который сказал, что в его собственности лишь 14 га, остальные около 7 тыс. га он арендует. Нардеп также отметил, что все документы готов передать для обработки в правоохранительные органы, если в этом есть необходимость.

В частности, на этой территории находится несколько домов, три озера, ферма со скотом, пастбище для выпаса скота, различные здания для отдыха.

Сейчас журналисты и люди ждут приезда юристов, чтобы правильно оформить все обнаруженное.