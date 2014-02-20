Депутат Одесского областного совета Шмушкович вышел из ПР
23:27, 20 февраля 2014Политика
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Депутат Одесского областного совета Михаил Шмушкович вышел из Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шмушкович заявил журналистам.
«Сегодня написал заявление о выходе из фракции Партии регионов после вчерашних событий под облгосадминистрацией, где нанятые властью иногородние боевики избили журналистов и других одесситов, участников мирной акции», - сказал Шмушкович.
Как сообщал УНИАН, о выходе из Партии регионов также заявили депутат Одесского областного совета Ирина Коврижных и 1-й заместитель председателя облсовета Алексей Гончаренко.
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