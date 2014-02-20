Депутат Одесского областного совета Шмушкович вышел из ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шмушкович заявил журналистам.

«Сегодня написал заявление о выходе из фракции Партии регионов после вчерашних событий под облгосадминистрацией, где нанятые властью иногородние боевики избили журналистов и других одесситов, участников мирной акции», - сказал Шмушкович.

Как сообщал УНИАН, о выходе из Партии регионов также заявили депутат Одесского областного совета Ирина Коврижных и 1-й заместитель председателя облсовета Алексей Гончаренко.