Меджлис возмущен словами спикера Крыма о возможном отделении региона от Украины

Как сообщила пресс-служба меджлиса, Чубаров считает, что Константинов открыто пригласил российские силовые структуры вмешаться в крымскую ситуацию.

«Чтобы не случилось в нашем государстве – это наша страна, это Украина! И поэтому в такое тревожное время, когда руководители каких-то регионов заявляют о том, что, мол, если в Киеве будет такая власть, которая нам не понравится, мы готовы пойти на действия по отторжению территории от единой Украины, эти люди совершают не меньшее преступление, чем те, которые стреляют на улицах Киева, - сказал Чубаров. - В случае с Константиновым, который как председатель ВР АРК, находясь в Москве, сделал это заявление, я воспринимаю как прямое подстрекательство, если хотите, приглашение российских силовых структур в Крым, типа «сделайте что-то такое, чтобы мы собрали сессию и провозгласили те решения, которые мы и сами хотим, и вы ожидаете».

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Чубаров заявил, что крымские татары не позволят реализовать «заявления» таких политиков, как Константинов. «Это политическое шулерство в тяжелый для страны период, - подчеркнул глава Меджлиса. - Крымские татары просто не дадут это сделать! Это и наша земля, это земля всех, кто живет в Крыму, у нас другой Родины нет. Мы будем в едином государстве, а такие, как "константиновы", приходят и уходят».

Глава меджлиса надеется, что Константинов понесет наказание после того, как в Украине стабилизируется обстановка.

По сообщениям российских СМИ, Константинов 20 февраля заявил в Москве, где проводит встречи с депутатами Госдумы: «У нас единственный путь - у нас их не два и не три - это денонсация решения президиума ЦК КПСС о передаче Крыма. Одна страна передавала (Крым) другой стране в знак дружбы, вековой дружбы, той стране, которая сегодня называется Украиной. Что происходит с дружбой, мы видим. И если прекращает существование сама страна, то прекращают отношения все те акты, будет уже совсем другая политико-правовая история».